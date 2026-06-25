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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Авито Услуги: Каждый второй россиянин готов переплатить за услуги мастера с портфолио работ

На рынке ремонтно-строительных услуг растет роль подтвержденного опыта исполнителей. По данным исследования* Авито Услуг, 9 из 10 россиян считают важным увидеть портфолио мастера или компании перед финальным выбором специалиста. При этом больше половины опрошенных (53%) готовы нанять мастера с более высокой стоимостью услуг, если у него есть качественное портфолио, отзывы и понятные условия работы.

За последний год более половины опрошенных россиян (61%) так или иначе занимались ремонтом, строительством или искали специалистов в этих услугах. Каждый четвертый (25%) делал полноценный ремонт жилья или отдельных комнат, каждый пятый (21%) вызывал мастера для небольших работ, 14% респондентов — благоустраивали загородный дом и участок. Еще 15% за последний год не обращались к мастерам, но планируют заняться строительством, ремонтом или благоустройством в скором времени.

Строительные работы в квартире(2023)|Фото: Накануне.RU

Самые востребованные услуги, по которым за последний год обращались россине — поклейка обоев, покраска и отделка (43%), ремонт и установка сантехники (39%), электрики (33%), окон, дверей, балконов (28%), а также полов и напольных покрытий (27%).

Когда речь заходит о выборе мастера, одних слов о профессионализме уже недостаточно. 9 из 10 опрошенных (89%) считают важным увидеть примеры работ. При этом среди всех, кто отмечает важность портфолио — 15% вовсе не рассматривают исполнителей в сфере ремонта и строительства без примеров прошлых проектов.

(2024)|Фото: avito.ru / скрин

Помимо портфолио, все большую роль играет репутация мастера — его рейтинг и отзывы клиентов. Заказчики стремятся не только увидеть результат работы, но и понять, насколько специалист надежен, соблюдает сроки, корректно взаимодействует и выполняет обязательства. Большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, а прозрачная цена является ключевым фактором для 42% опрошенных.

Запрос на прозрачность напрямую конвертируется в финансовую лояльность. Свыше половины (53%) опрошенных россиян подтвердили, что готовы выбрать специалиста с более высокой стоимостью услуг вместо мастера с меньшим предложением цены, если у него есть качественное портфолио, отзывы и понятные условия оказания услуг.

«Когда человек ищет мастера по ремонту или строителя, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формируют портфолио и отзывы. Они визуально подтверждают навыки и одновременно показывают реальный опыт взаимодействия с клиентами. Например, мы видим, что портфолио как инструмент выбирают все чаще: 84% спроса в категории приходится на объявления с примерами работ. Мы добавили функцию портфолио, чтобы поиск специалиста стал удобным и простым для заказчиков, а мастерам помогал наглядно показывать свои навыки и опыт. Сейчас на Услугах уже более 240 тысяч объявлений с примерами работ, и это помогает заказчикам выбирать надежных исполнителей», — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

* База для исследования: 10 тыс. респондентов по всей стране в возрасте от 18 лет, которые в последний год обращались к специалистам и компаниям по ремонту, строительству или благоустройству или планируют обратиться за подобными услугами в ближайшем будущем.

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ООО «КЕХ еКоммерц»
ИНН 7710668349

Теги: авито услуги, мастер с портфолио,


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