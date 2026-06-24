ФАС рекомендовала поставщикам топлива сдержаться от необоснованного роста цен на горючее

ФАС рекомендовала поставщикам топлива сдержаться от необоснованного роста цен на горючее.

Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 профильным ассоциациям и союзам, которые занимаются реализацией нефтепродуктов.

ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, при продаже с нефтебаз и нефтехранилищ, а также в розничном сегменте рынка - на АЗС.



Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ, ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям.

Напомним, в нескольких регионах введены ограничения на продажу топлива. При этом после проверок ФАС цены на бензин на ряде АЗС стали снижаться. В Ярославской области местные жители сдали полиции бензиновых спекулянтов, торговавших бензином в канистрах.

Правительство подготовило и в ближайшие дни рассмотрит изменения в законодательство для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, власти разработали комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду. "Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались", — подчеркнул Новак.