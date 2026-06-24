Движение по М-12 от Екатеринбурга до Тюмени запустят в этом году

Движение по участку Екатеринбург - Тюмень скоростной магистрали "Восток" М-12 запустят уже в этом году, заявил руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Основой участка Екатеринбург – Тюмень станет федеральная дорога Р-351. "В этом году у нас стоит задача весь маршрут – более 300 км – от Екатеринбурга до Тюмени, с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области, ввести в эксплуатацию", – заявил Роман Новиков. В рамках проекта будет построен обход поселка Белоярский.

По словам Новикова, уже открыты обходы пяти населенных пунктов в Башкортостане, а также обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане с уникальным мостом через Каму.

В 2026 году от Екатеринбурга до Тюмени расширят 128 км дороги, из которых 56 км — в ходе капремонта, а 72 км — после стройки и реконструкции, передает РБК.