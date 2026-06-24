Александр Соколов в ходе заседания штаба дал поручения по ликвидации последствий сильных дождей в Кировской области

Губернатор Кировской области провел внеочередное заседание комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Главный вопрос организация работ по ликвидации последствий сильных дождей.

"Обильные осадки привели к нарушению сообщения с рядом территорий. Есть подтопления домовых территорий, участков дорог. Задача - оперативно ликвидировать последствия обильных осадков. Введен режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на ситуацию", - сказал Александр Соколов.

Данные Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды свидетельствуют, что территория Кировской области с 13 июня находится в зоне осадков, а также под влиянием атлантического циклона. Больше всего осадков выпало в Фалёнском и Верхнекамском округах, в Зуевском районе.

Обильные осадки привели к тому, что за последние три дня уровень воды в реке Вятке поднялся на 117 см, в Чепце - на 83 см. Синоптики констатировали, что за сутки 23 июня и ночь 24 июня в Кирсе выпало 101% месячной нормы осадков, в Фалёнках — 149%.

Эти экстремальные погодные явления вызвали подтопление и частичное разрушение ряда дорожных участков Так, на 112-м км автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки в Фаленском районе, из берегов вышли реки Полынка и Боровка. Пути объезда: большегрузным автомобилям свыше 3,5 тонн - через Ижевск, легковым автомобилям движение возможно через Унинский район. На 88-м км автодороги Белая Холуница – Кирс в Верхнекамском районе. Путь объезда –через Омутнинск. На 9-м км автодороги Фалёнки – Уни в Фалёнском районе. В 16 часов 24 июня проезд по этому участку открыт в реверсивном движении. Размыва дорожного полотна не произошло. В Верхнекамском районе в результате паводка произошёл перелив воды на 6 автодорогах местного значения. Аварийно-восстановительные мероприятия выполнены на дороге Лойно-Кай, а на дороге в поселок Лесной работы продолжаются. Провал на долге Чус-Камский планируют устранить 25 июня. Проезд на Омутнинск открыт, завоз продуктов идет по этой дороге.

Специалисты Горьковской железной дороги сообщили, что 24 июня на перегоне Зуевка – Коса в связи с неблагоприятными погодными условиями произошел подмыв железнодорожного пути. На место выезжали противоразмывные поезда для подсыпки балласта. Приняты необходимые меры для сокращения времени задержки пассажирских поездов. На месте организован штаб оперативного реагирования. Создан запас материалов, имеется необходимая техника и люди.

Метеорологи прогнозируют, что на данный момент основная часть циклона сместилась в сторону Урала, Кировская область находится в тыловой части циклона. Осадки будут продолжаться еще порядка 10 дней, но уже будут носить локальный характер. В начале июля ожидается прохладная и влажная погода.

После снижения уровня воды на всех участках дорожное полотно будет восстановлено. Создан необходимый запас щебня, гравия, техники. Обследовали водопропускные трубы.

Александр Соколов поручил в ближайшее время обследовать русла малых рек и в случае обнаружения заторов – очистить их, чтобы вода беспрепятственно уходила. В медицинских организациях Верхнекамского и Фаленского округов создан запас лекарственных препаратов. В случае необходимости экстренной медицинской помощи будет использоваться санавиация. На всех территориях обеспечена работа инфраструктуры электроэнергетики.

"В муниципалитетах, где отмечены подтопления придомовых территорий, необходимо оперативно обследовать дома и оказать людям помощь", - подчеркнул Александр Соколов.