Путин признал, что план по авиаперевозкам может быть сорван

Президент России Владимир Путин признал, что авиакомпании могут сорвать план по перевозкам. Об этом он заявил во время совещания по развитию авиационной отрасли.

"В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты", - сказа Путин.

Президент поручил Минтрансу представить обновленный прогноз пассажиропотока и доложить, какие дополнительные меры планируется принять, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах.

Напомним, сегодня авиакомпания "Азимут" обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Минэнерго России в ситуацию с поставками авиакеросина.

По данным перевозчика, с начала лета закупочные цены на керосин в среднем по стране выросли более чем на 17%, при этом фактические объемы поставок сократились на треть от договорных. В аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%.

Перевозчик сообщил, что в первой половине июня ключевой поставщик топлива снизил объемы поставок, объяснив это форс-мажорами на ряде НПЗ. Найти альтернативных поставщиков не получается.

В "Азимуте" отмечают, что ситуация выглядит парадоксально: на глобальном рынке котировки на авиакеросин снижаются уже три месяца, а в России цены растут.