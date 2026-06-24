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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников ознакомился с результатами реализации инвестпроекта по производству оборудования для лодок

В рамках реализации инвестпроекта по производству оборудования и запчастей для катеров и лодок в Костромской области запущен новый цех, специально для которого реконструировано помещение на улице Московской. На площадке расширено производство ветровых стекол, тентов и сидений для моторных лодок, катеров и яхт.

(2026)|Фото: adm44.ru

По итогам пяти месяцев этого года объем отгрузки товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Костромское предприятие с 2013 года не только осуществляет выпуск широкого спектра оборудования и запчастей, но и формирует уникальную базу личных конструкторских решений. Разработки специалистов от чертежей до проверенных временем технологических карт сохраняются, систематизируются и становятся основой для новых проектов.

(2026)|Фото: adm44.ru

Продукция предприятия востребована по всей России, в Беларуси и Казахстане.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Все проекты по модернизации лодок разработаны собственными руками. Они пополняют базу наработанных технических решений — с чертежами и выкройками. Поэтому восстановление любой ранее выпущенной лодки уже не требует новой разработки: всё есть. Это уже не гаражный, а полуиндустриальный уровень, когда можно показать конкретные проекты», - оценил результаты развития предприятия губернатор Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

«Наша команда создает уникальный продукт, востребованный даже за рубежом. Мы постоянно разрабатываем новинки, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. Заводы выбирают нас как надежного партнера, который гарантирует качество и своевременность поставок, полностью замещая импорт», — отметил директор по развитию производства ООО «Лодка44» Сергей Лебедев.

(2026)|Фото: adm44.ru

(2026)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников обсудил с руководством предприятия перспективы развития. Второй этап инвестпроекта предусматривает дальнейшее расширение производства. Уже подготовлен земельный участок, оформляются соответствующие документы. Важно отметить, что в рамках поддержки проекта земельный участок предоставят инвестору в аренду без проведения торгов.

Реализация инвестпроекта идет с опережением планового графика.

Теги: сергей ситников, инвестиционный проект, производство лодок


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