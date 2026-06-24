Сергей Ситников ознакомился с результатами реализации инвестпроекта по производству оборудования для лодок

В рамках реализации инвестпроекта по производству оборудования и запчастей для катеров и лодок в Костромской области запущен новый цех, специально для которого реконструировано помещение на улице Московской. На площадке расширено производство ветровых стекол, тентов и сидений для моторных лодок, катеров и яхт.

По итогам пяти месяцев этого года объем отгрузки товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Костромское предприятие с 2013 года не только осуществляет выпуск широкого спектра оборудования и запчастей, но и формирует уникальную базу личных конструкторских решений. Разработки специалистов от чертежей до проверенных временем технологических карт сохраняются, систематизируются и становятся основой для новых проектов.

Продукция предприятия востребована по всей России, в Беларуси и Казахстане.

«Все проекты по модернизации лодок разработаны собственными руками. Они пополняют базу наработанных технических решений — с чертежами и выкройками. Поэтому восстановление любой ранее выпущенной лодки уже не требует новой разработки: всё есть. Это уже не гаражный, а полуиндустриальный уровень, когда можно показать конкретные проекты», - оценил результаты развития предприятия губернатор Сергей Ситников.

«Наша команда создает уникальный продукт, востребованный даже за рубежом. Мы постоянно разрабатываем новинки, чтобы быть на шаг впереди конкурентов. Заводы выбирают нас как надежного партнера, который гарантирует качество и своевременность поставок, полностью замещая импорт», — отметил директор по развитию производства ООО «Лодка44» Сергей Лебедев.

Губернатор Сергей Ситников обсудил с руководством предприятия перспективы развития. Второй этап инвестпроекта предусматривает дальнейшее расширение производства. Уже подготовлен земельный участок, оформляются соответствующие документы. Важно отметить, что в рамках поддержки проекта земельный участок предоставят инвестору в аренду без проведения торгов.

Реализация инвестпроекта идет с опережением планового графика.