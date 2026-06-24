Хулиганов, открывших стрельбу по автобусам с пассажирами, ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ищут неизвестных, которые открыли стрельбу по автобусам с пассажирами. Об этом сообщает СК России.

Доклад о расследовании запросил глава СК Александр Бастрыкин и центральный аппарат Следственного комитета.

По сообщениям СМИ, неизвестные обстреляли, по предварительным данным, из пневматического оружия два автобуса с пассажирами — один мужчина пострадал.



По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц.