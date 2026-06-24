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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

С начала года костромские сельхозпредприятия произвели 482 млн яиц, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Развитие АПК Костромской области постоянно находится под контролем губернатора Сергея Ситникова. При поддержке региона аграрии имеют возможность проводить модернизацию мощностей, закупать сельхозтехнику, внедрять бережливые технологии.

Глава Костромской области в ходе рабочих поездок лично проводит встречи с руководителями предприятий, оказывает помощь в оперативном решении возникающих вопросов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сельхозпредприятиям региона постоянно оказывается государственная поддержка.

Так, в частности, в конце прошлого года АО «Галичское по птицеводству» было подключено к реализации проекта по повышению производительности труда. Осуществлена модернизация процессов на участке сортировки и упаковки. И с начала года предприятие смогло увеличить объемы выпуска яиц на 9%, на данный момент производит 41% всего продукта в регионе.

Яйца на птицефабрике(2012)|Фото: Накануне.RU

Птицефабрика «Буйская» при поддержке региона реализует инвестиционный проект комплексного развития. Построен новый цех содержания птицы на 73 тысячи голов, модернизированы производственные мощности. Объем инвестиций уже составил более 330 млн рублей. Внедрение принципов бережливого производства позволило сократить ежегодные расходы на 700 тысяч рублей.

На данный момент Костромская область по производству яиц занимает 4 место в ЦФО. В регионе действует 7 птицеводческих хозяйств яичного направления, на которых содержится 4,5 млн голов кур. За пять лет производство яиц выросло в 1,3 раза, с начала года объемы увеличились ещё на 11% к аналогичному периоду.

 

Теги: производство яиц, сергей ситников, аграрии, государственная поддержка


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