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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Состоялась церемония получения аттестатов воспитанниками Астраханского суворовского военного училища МВД России

Сегодня на территории Астраханского кремля состоялась торжественная церемония XV выпуска воспитанников Астраханского суворовского военного училища МВД России. Выпускники набора 2023 года получили аттестаты о среднем общем образовании, а также нагрудные знаки об окончании училища.

Участниками мероприятия стали руководители силовых структур, правоохранительных органов, родители выпускников, представители органов исполнительной власти. По поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова, в торжественном мероприятии принял участие председатель комитета Думы Астраханской области по законотворческой деятельности Андрей Лифанов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

С приветственным словом к воспитанникам образовательного учреждения обратился начальник училища, полковник внутренней службы Алексей Поляков. Он отметил, что под руководством своих преподавателей выпускники стали не просто образованными специалистами, но и настоящими патриотами.

На протяжении многих лет по окончании училища суворовцы продолжают получать образование в престижных вузах МВД России. Бывшие суворовцы стоят на страже общественной безопасности, борются с преступностью, терроризмом, экстремизмом, демонстрируя примеры мужества и героизма.

Кульминацией церемонии стало оглашение приказа о выдаче документов об образовании. Аттестат и нагрудный знак воспитанникам суворовского училища в числе других почетных гостей вручил также председатель комитета Думы по законотворческой деятельности Андрей Лифанов, который поздравил ребят с окончанием училища и пожелал дальнейших успехов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Важным событием в церемонии стал ритуал прощания со Знаменем образовательной организации. Завершилось мероприятие прохождением личного состава училища торжественным маршем. Чеканя шаг под звуки оркестра, суворовцы продемонстрировали отличную строевую выучку и дисциплину.

Теги: суворовцы, аттестат государственного образца, дума астраханской области


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