Игорь Мартынов провел прием по личным вопросам для жителей Астраханской области

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел личный прием граждан в региональном штабе общественной поддержки.

Так, к спикеру обратилась жительница Камызякского района с несколькими вопросами, в числе которых нарушение графика вывоза мусора, замена электрических столбов и ремонт дороги в селе Лебяжье.

Кроме того, на приеме был рассмотрен вопрос, связанный с процедурой выкупа земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде.

Спикер пояснил женщине, что в соответствии с Законом Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области», приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории субъекта РФ, будет осуществляться в регионе с 01 января 2032 года.

Исключения составляют земельные участки, предоставленные сельскохозяйственным организациям, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности, которые находятся у них на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения из земель, указанных в части 1 данной статьи, и предоставленные для сельскохозяйственного производства религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) пользования, для которых приватизация осуществляется с момента вступления в силу Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской области».

В ходе личного приема Игорь Мартынов дал разъяснения заявительнице по всем вопросам.