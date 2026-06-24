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Фото: Татьяна Андреева

На Всероссийскую премию "Патриоты России" подано более 20 заявок из восьми регионов

Более 20 заявок из восьми регионов подано для участия в Всероссийской премии "Патриоты России". Об этом сообщается на официальном сайте полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди номинированных решений — производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, а также цифровая платформа с мерами поддержки для защитников Отечества.

Премия создана с целью выявления и поощрения выдающихся волонтерских, гражданских, технологических и медийных инициатив, которые способствуют сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов и участников СВО. Награждение победителей состоится в рамках Всероссийского форума "Патриоты России" в Тюмени. Заявку можно подать до 12 июля 2026 года.

Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект; прикладное творчество; цифровое решение; сохранение исторической памяти; формирование ценностных ориентиров общества; технологические решения; патриотическое воспитание детей и молодежи.

По итогам премии будут определены лучшие организационные, технологические, творческие и медиарешения от активистов со всей страны. Авторы самых значимых проектов получат признание и награды.

Подробная информация доступна на официальном сайте форумпатриотов.рф.

Форум "Патриоты России" стартовал осенью 2024 года как окружной форум "Патриоты Урала" по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. За год прошло пять встреч в регионах УрФО, участниками которых стали более двух тысяч человек. По поручению Президента России Владимира Путина форум получил всероссийский статус и новое название. Всероссийский форум "Патриоты России" впервые пройдет 22 августа в Тюмени.

Теги: Патриоты России, Всероссийская премия, заявки


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