В Госдуме прокомментировали запрет и штрафы за сожительство без брака

В Госдуме высказались о словах заместителя министра юстиции России Вадима Баланина об угрозе национальной безопасности и демографическому здоровью страны в лице сожителей – россиян, которые просто живут вместе и не регистрируют отношения.

Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что запрет сожительства на государственном уровне не обсуждается.

"Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры", - цитирует Буцкую ТАСС.

Она считает, что "ценность и значимость брака повышается не запретами, а поддержкой".