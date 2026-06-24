В Екатеринбурге благоустроят Основинский парк, занявший второе место в голосовании ФКГС

Основинский парк в Екатеринбурге тоже отремонтируют в 2027 году, несмотря на второе место в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом заявил глава города Алексей Орлов на праздновании 83-летия Кировского района.

"Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по количеству отданных жителями голосов по проекту "Формирование комфортной городской среды", и мы претендуем на федеральное финансирование. Логично, что Основинский парк, который занял второе место, достоин того, чтобы уже в 2027 году за счет средств муниципального бюджета провести полномасштабное благоустройство. Я думаю, мы это сделаем", — пообещал Алексей Орлов.

Напомним, что в голосовании приняли участие более 305 тыс. екатеринбуржцев. Для получения федерального финансирования работ по обновлению объекта-победителя городу необходимо было набрать порядка 290 тыс. голосов.

Лидером стал участок набережной реки Исети от Декабристов до Белинского – эту территорию выбрали почти 86 тыс. человек. Основинский парк забрал свыше 44 тыс. голосов, а третье место занял парк "Семь ключей" с почти 32 тыс. голосов.