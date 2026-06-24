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Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Уральской блогерше Екатерине Улановой продлили арест до декабря

В Екатеринбурге продлен арест блогерше Екатерине Улановой. Решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, мера пресечения Улановой в виде заключения под стражу продлена на 6 месяцев – до 14 декабря 2026 года. Предварительное слушание по делу будет продолжено 8 июля. Оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, уральской блогерше и ее мужу вменяют мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере, а также организованной группой. Как показало расследование, действия супругов Улановых нанесли материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму более 130 млн рублей.

Уголовное дело состоит из 221 тома. Недавно оно было передано в суд.

Теги: Уланова, блогерша, арест, дело, суд


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