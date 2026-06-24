В Камышине задержали владельца кафе, где произошло массовое отравление посетителей

В Камышине Волгоградской области задержали владельца кафе, в котором произошло массовое отравление посетителей. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Напомним, 28 человек, в том числе восемь детей, обратились к врачам после посещения кафе азиатской кухни в центре Камышина. Роспотребнадзор провел лабораторные исследования и у восьми заболевших выявил сальмонеллез. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.