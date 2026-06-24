В Ярославской области местные жители сдали полиции бензиновых спекулянтов

На окраине Рыбинска полиция задержала двух мужчин, торговавших бензином в канистрах. Торговлю они развернули в деревне Забава, объявление разместили в соцсетях.

"В дежурную часть МУ МВД России "Рыбинское" поступил ряд сообщений о продаже бензина в месте, не предназначенном для его реализации. Прибывшими сотрудниками полиции выявлены два гражданина, которые были опрошены", - сообщили в полиции. Там добавили, про проведут проверку.

В Ярославской области ограничения на покупку бензина пока не вводились централизовано, но они встречаются на некоторых заправках – как и отсутствие популярных марок топлива.

"Продолжаем работать над увеличением поставок топлива в Ярославскую область. Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями "Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл", "Татнефть" и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово. В соответствии с достигнутыми договоренностями топливо на заправки региона будет поставляться в большем объеме", - сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.