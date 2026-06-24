В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред РФ при организации Виктор Васильев.

"Пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой", - цитирует его ТАСС.

Васильев добавил, что ОДКБ фиксирует все последние заявления киевского режима в отношении Минска.

Ранее Владимир Зеленский дал одну неделю Белоруссии на то, чтобы отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В противном случае он даст приказ ВСУ нанести удары по этому оборудованию. Зеленский добавил, что ранее уже требовал от Лукашенко прекратить "техническую поддержку российских ретрансляторов".