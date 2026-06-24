Трёхдневные выборы в Госдуму обойдутся дефицитному бюджету РФ в 27 миллиардов

Расходы на проведение трехдневных выборов в Госдуму в сентябре этого года потратят 27,4 млрд руб., сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд руб. Кроме того, из резервного фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд руб. на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Общая сумма расходов может составить 27,4 млрд руб.", - сообщил Булаев.

Он добавил, что эти деньги ЦИК уже получила целиком.

Напомним, выборы в Госдуму будут трехдневными, поскольку в ЦИКе считают этот формат удобным для избирателей.