Чехия отвергла ратификацию Стамбульской конвенции из-за гендерной идеологии

Правительство Чехии отозвало согласие на ратификацию Стамбульской конвенции, признав ее положения разрушительными для семьи. Страна не присоединится к ней.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, страна не намерена внедрять идеологические требования Совета Европы, поскольку они не защищают женщин от насилия, а искусственно противопоставляет мужчин и женщин и пропагандируют гендерную идеологию и половые извращения, подрывая общество. Сам документ подается как конвенция о защите женщин, но это не так, подчеркнул премьер.

Вместо этого Чехия приняла специальную резолюцию, которая гарантирует защиту всем жертвам насилия, но без изменения юридического определения брака.

Конвенция была принята в 2011 году, ее подписали 46 стран, но ратифицировали не все, в частности Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Армения и Литва. А Турция стала первой страной, вышедшей из нее. В Польше тоже заявляли, что выйдут из этой конвенции, подменившей защиту женщин иными целями. В разных странах были протесты против ее ратификации.

Россия Стамбульскую конвенцию и не подписывала. Так же поступил Азербайджан, который входит в Совет Европы.