Екатеринбург вновь примет чемпионат России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике-2026 пройдет в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Соревнования состоятся на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец". В главных легкоатлетических стартах страны примут участие более 700 спортсменов из 70 регионов России. Программа включает 23 дисциплины, в числе которых спринт, бег на средние и длинные дистанции, барьерный бег, бег с препятствиями и командные эстафеты.

Отдельную часть составят технические виды: прыжки в высоту, в длину, с шестом, толкание ядра, метание диска, молота и копья. В рамках чемпионата пройдут соревнования по спортивной ходьбе на 10 километров, а также состязания в мужском десятиборье и женском семиборье.

Всего будет разыграно 44 комплекта наград. Для гостей мероприятия будет организована фан-зона.

Напомним, что Екатеринбург уже принимал чемпионат России по легкой атлетике в 2024 году.