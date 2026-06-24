Рынок корпоративного ПО в России растет быстрее ИТ‑рынка

Аналитики Strategy Partners прогнозируют, что сегмент корпоративного ПО до 2031 года будет расти со среднегодовым темпом 24 % - вдвое быстрее всего ИТ‑рынка. Объем сегмента может дойти до 831 млрд рублей благодаря развитию российских решений и высокому спросу бизнеса, пишет пресс-служба компании Strategy Partners.

В 2025 году ИТ‑рынок вырос на 13 % и достиг 4,0 трлн рублей - выше декабрьского прогноза (9 %). В 2026 году рынок переходит к консолидации и доработке продуктов; до 2031 года ожидается рост на 8-12 % в год, итоговый объем - до 8,1 трлн рублей.

Объем корпоративного ПО в 2025 году составил 231 млрд рублей (+20 % за год, почти вдвое выше уровня 2022 года). В 2026 году аналитики ждут роста до 277 млрд рублей, к 2031‑му - до 831 млрд (в 3,6 раза больше, чем в 2025‑м).

Ключевые драйверы: переход на цифровые экосистемы, рост спроса на облака и подписки из‑за дорогой техники, замена неподдерживаемого иностранного ПО.

Лидеры роста - ПО для частных облаков (CAGR 29 %) и HR‑Tech (CAGR 31 %) за счет цифровизации, импортозамещения и спроса на ИИ‑решения.