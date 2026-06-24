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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Задержан брат бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Коробки

В Краснодаре задержали брата бывшего вице-губернатора края Андрея Коробки – Григория. Он стал фигурантом дела о мошенничестве. Следствие считает, что Григорий Коробка, фермер, используя родственные связи получил в собственность участок за 25 млн руб. для строительства базы отдыха, пишет "Коммерсант".

Ранее суд обратил в доход государства имущества братьев и их окружения на более чем 10 млрд руб.

Про земельный участок известно, что ранее он принадлежал муниципалитету и был в аренде у Андрея Коробки. Когда тот стал вице-губернатором, он передал (по версии следствия – незаконно) брат права аренды. Затем Григорий Коробка выкупил участок за 18 млн руб. (кадастровая стоимость) при рыночной цене не менее 25 млн руб., считает следствие.

Андрей Коробка в апреле стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представитель Генпрокуратуры сообщил, что при обыске в поместье Коробки (где есть собственная церковь, вертолетная площадка, теннисный корт и парк) нашли 7 млн евро, $4 млн и 31 млн руб.

По данным следствия, "в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли средне этажной застройки для дальнейшего строительства на указанном участке многоквартирных жилых домов. В январе 2026 года застройщик перевел на расчетный счет подконтрольной Коробке организации - "Первореченский спортивный клуб" денежные средства в сумме 15 млн руб. При этом Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив вышеуказанные денежные средства".

Теги: андрей коробка, григорий коробка, краснодарский край


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