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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Уральцу вменили дачу взятки за незаконную стройку вблизи озера Увильды

50-летнему жителю Челябинска вменили попытку уйти от ответственности за незаконную стройку около озера Увильды с помощью взятки.
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По версии следствия, преступление совершено вечером 23 июня. Предполагаемый злоумышленник у дома на улице Кирова передал сотруднику государственного бюджетного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" 100 тыс. руб. Всего предполагалось дать 600 тыс.

Взамен местный житель ожидал, что его не будут привлекать к административной ответственности за незаконное строительство у озера Увильды, являющегося памятником природы. Началось расследование. По данным источника "Ъ-Южный Урал" в силовых структурах, фигурантом стал экс-директор челябинского отделения "Ураллизинга" Виктор Кашин.

Теги: Увильды, стройка


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