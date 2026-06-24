Игорь Мартынов как глава Государственной экзаменационной комиссии в Астраханском филиале МЮИ высоко оценил уровень подготовки студентов

Студенты IV курса по направлению «Юриспруденция» направленности «Защита прав и законных интересов физических и юридических лиц» сдавали государственный экзамен в Астраханском филиале Международного юридического институт.

Государственную экзаменационную комиссию возглавил Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. В состав комиссии вошли представители из профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения и органов власти региона.

Стоит напомнить, что филиал Международного юридического института в Астрахани создан в 1999 году. Более 25 лет профильное учебное заведение занимается подготовкой специалистов, которые работают в органах Министерства юстиции, прокуратуры, Министерства внутренних дел, федеральных и региональных органах государственной власти, в адвокатуре, нотариате, а также на предприятиях и учреждениях различных форм собственности.

В ходе государственного экзамена студенты продемонстрировали теоретические знания по профильным дисциплинам и способность грамотно применять правовые нормы в практических ситуациях.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил высокий уровень подготовки выпускников Астраханского филиала МЮИ и владение необходимыми компетенциями, подчеркнув, что полученные знания станут серьезным фундаментом в их дальнейшей профессиональной деятельности.