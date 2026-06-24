Россия планирует судиться со странами Балтии из‑за ущемления прав русскоязычных

Россия до конца года подаст иски к странам Балтии из‑за дискриминации русскоязычных. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме рассказал РИА Новости Максим Мусихин, глава правового департамента МИД России. Он подтвердил, что Москва уже публично заявила о таких планах, а срок подачи исков - до конца текущего года.

Ранее в МИД России сообщили, что почти завершилась обязательная досудебная стадия спора с Латвией, Литвой и Эстонией из‑за нарушений ими конвенции о ликвидации расовой дискриминации 1965 года