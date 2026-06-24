Серовчанину, побившему соседа по палате за храп, избрали меру пресечения

Серовский районный суд вынес меру пресечения местному жителю Сергею Тукмачеву, побившему соседа по палате за его храп. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 10 июня 2024 года. Находясь в палате Серовской городской больницы, Тукмачев никак не мог уснуть из-за храпящего соседа. По версии следствия, мужчина избил спящего, после чего тот скончался. Два года проводилась экспертиза, которая подтвердила, что к смерти пациента привели именно действия обвиняемого.

Постановлением Серовского районного суда по состоянию здоровья Тукмачеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок по 10 сентября 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.