Депутаты предложили давать бизнесу беспроцентные кредиты после ЧС

Депутаты от фракции "Новые люди" придумали, как лучше помогать бизнесу, который пострадал из‑за чрезвычайных ситуаций. Они предлагают добавить к существующим субсидиям беспроцентные кредиты - чтобы компании и ИП могли быстрее восстанавливаться после атак БПЛА, обстрелов, терактов, контртеррористических операций и других подтверждённых происшествий. Обращение с этой идеей они направили председателю правительства Михаилу Мишустину - документ есть у РИА Новости.

Суть предложения проста: обнулить проценты по займам на восстановление. То есть предприниматель получит деньги и вернёт только основную сумму - без переплат. Чтобы оформить такой кредит, бизнесу понадобится подтвердить ущерб: подойдет акт обследования имущества, заключение комиссии или документы от полиции, местных или региональных властей.

Авторы идеи считают, что это поможет компаниям быстрее встать на ноги, избежать сокращений и закрытия. Еще мера поддержит экономику - сохранит рабочие места и налоговые поступления. При этом беспроцентные займы не отменят прежние выплаты, а станут дополнительной помощью: деньги дадут на время, и их нужно будет вернуть, но без процентов.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер выделил из резервного фонда 31,3 млн рублей на выплаты жителям Кушвы, пострадавшим от смерча: деньги скоро поступят в бюджет муниципалитета, и горожане смогут получить одну из трех выплат - 15 тысяч рублей как единовременную помощь, 75 тысяч при частичной утрате имущества первой необходимости или 150 тысяч при полной утрате.