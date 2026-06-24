В Москве у двух "Суперджетов" с разницей в полчаса вышли из строя правые двигатели

В московском аэропорту Шереметьево с разницей около получаса у двух самолетов SuperJet100 (SSJ100) авиакомпании "Россия" вышли из строя правые двигатели. Речь идет о российско-французских силовых установках SaM-146, в которых экипажи наблюдали повышенную вибрацию (и принимали решение о выключении двигателей), пишет Telegram-канал "Авиаторщина".

Первый инцидент произошел с самолетом, который должен был улететь в Казань. Во время руления к взлетной полосе экипаж увидел предупреждение о высокой вибрации правого двигателя. Из-за неисправности борт на одном работающем моторе вернулся на стоянку, пассажиры улетели позже резервным самолетом.

Второй инцидент произошел спустя 34 минуты. Уже после посадки рейса Нижний Новгород – Москва пилоты также увидели предупреждение о высокой вибрации в правом двигателе. Они выключили силовую установку и зарулили на стоянку на одном двигателе.

Оба борта были отстранены от эксплуатации, Росавиация создает комиссию для расследования этих инцидентов.

В 2024 году "Россия" была крупнейшим в стране (и мире) эксплуатантом SSJ100 c парком более 70 лайнеров этого типа.