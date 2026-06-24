Игорь Седов провел рабочую встречу с управляющими компаниями в рамках проекта «Школа ЖКХ»

В Городской Думе Астрахани состоялось рабочее совещание под председательством регионального координатора федерального партийного проекта партии «Единая Россия» «Школа ЖКХ», председателя Городской Думы Астрахани Игоря Седова.

Рабочая встреча была посвящена обмену опытом по налаживанию взаимодействия жильцов и управляющих компаний.

В качестве приглашённого эксперта на встрече с руководителями управляющих организаций приняла участие генеральный директор ООО «Ф-Групп», практикующий юрист по правовому сопровождению организаций Елена Фролова.

На совещании были рассмотрены ключевые вопросы деятельности УК: участники обсудили, как выстраивать внутреннюю работу для эффективного управления средствами жильцов, какие обязательства лежат на компании в отношении общедомового имущества и прилегающей территории и какими способами можно повысить качество предоставляемых услуг.

Особое внимание было уделено юридическим аспектам работы с договорами управления и механизмам контроля за деятельностью УК. Проведение подобных рабочих встреч в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ» способствует налаживанию конструктивного диалога между представителями управляющих организаций и органами власти для совместного решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.