Лавров: Россия предлагала Украине повысить уровень руководства делегаций на переговорах

Москва предлагала Киеву существенно повысить уровень руководства делегаций на переговорах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Оборвалось все год назад, когда на очередном раунде [переговоров] украинцы сказали: "Ну, это какая-то слабая такая структура, переговорный формат, потому что руководители низкого уровня, и занимаются только гуманитарными вопросами", - рассказал министр.

По его словам, после этого Россия предложила "очень высоко повысить руководство делегациями". Кроме того, украинской стороне было предложено создать три рабочие группы: по гуманитарным вопросам, по политическим и по военным, добавил Лавров.

Напомним, на переговорах в Стамбуле в прошлом году российскую делегацию возглавлял советник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Владимир Зеленский заявил, что прибывшая в Турцию российская делегация не уполномочена принимать решения.