Госдума приняла закон против киберугроз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем канале: депутаты приняли федеральный закон против киберугроз. Он поможет бороться с мошенниками, которые обманывают людей через интернет и по телефону.

Володин подчеркнул: закон дает властям правовую базу, чтобы заранее предупреждать преступления с использованием IT‑технологий, а не только разбираться с последствиями.

Ранее в Госдуме готовили изменения в закон "Об информации": зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов обсуждает с Советом блогеров пакет документов - в том числе идею блокировать опасный контент до суда.