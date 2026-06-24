В Екатеринбурге осуждены разбойники, напавшие на магазины и ювелирный салон

В Екатеринбурге вынесен приговор участникам организованной преступной группы, совершившей разбойные нападения на магазины и ювелирный салон.

Напомним, на скамье подсудимых оказались трое мужчин. По версии следствия, в августе 2025 года члены банды напали на сотрудников двух магазинов в Екатеринбурге и ювелирный салон в Ревде. Нападавшие угрожали сотрудникам предметом, конструктивно схожим с пистолетом с глушителем. Для облегчения хищения ценностей налетчики использовали молоток и гаечный ключ. После нападения на ювелирный салон они пытались уйти, но были задержаны силовиками.

Как показало расследование, ущерб от действий разбойников составил более 5,3 млн рублей. Уголовное дело банды было направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга весной этого года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сами фигуранты свою вину признали частично. Также частично при задержании у них было изъято похищенное имущество.

Суд назначил всем троим от 8 до 10 лет колонии строгого режима. В пользу потерпевших с них взыскано более 826 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда в 1,8 млн рублей.