Переход на новую модель высшего образования отсрочен до 2030 года

Переход на новую модель высшего образования отодвигается до 2030 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Этот срок он обозначил как крайний. По отдельным укрупненным группам специальностей переход будет с 2027 года.

Пока непонятно, в чем будет заключаться новая модель, кроме смены названий. Бакалавриат станет называться "базовым высшим образованием", магистратура - "специализированным высшим". Остальные изменения сводятся к изменению групп специальностей и сроков обучения.

На новую модель собирались перейти еще в 2026 году, потом дату отсрочили, позже пилотный проект был продлен до 2030 года, а к шести вузам – первым участникам пилота – присоединились еще 11. Ректор СПГУ Владимир Литвиненко сказал, что никаких идей так никто и не представил, а во всех пилотных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".