Бастрыкин заинтересовался закрытием единственной школы в Ярино Пермского края

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей деревни Ярино Пермского края о закрытии школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По словам местных жителей, в апреле текущего года должностными лицами компетентных органов без учета мнения граждан принято решение о закрытии единственной школы и переводе учащихся в образовательное учреждение, расположенное в городе Добрянке на значительном расстоянии от мест их проживания. При этом автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты, находится в непригодном состоянии, из-за чего родители опасаются за безопасность детей. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.



В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также проводимой работе по реализации прав несовершеннолетних на доступное образование.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.