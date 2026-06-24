В Севастополе из-за блэкаута детсадовцам на обед выдали сухпайки

Из-за блэкаута в Севастополе детские сады работают в режиме дежурных групп, и воспитанники получают на обеды сухпайки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сады работают в режиме дежурных групп. Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно. Поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками", - сообщил глава города, добавив, что на Северной стороне, в Инкермане и Орлином детские сады продолжают работу в штатном режиме.

"В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте детей дома. Это поможет нам снизить нагрузку и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений", - сообщил Развожаев.

Минувшей ночью большая часть Севастополя осталась без электричества в результате атаки на энергетическую инфраструктуру города.