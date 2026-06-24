В России не будут запрещать праворульные автомобили – Минтранс

В России не будут ограничивать и запрещать праворульные автомобили, хотя эксперты и намерены изучить риски вождения таких машин, сообщили в Минтрансе РФ.

Исследование проводят совместно Минтранс, МВД, Минпромторг и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Ожидается, что после тщательного анализа специалисты предоставят свои рекомендации.

"Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов", - цитирует РИА Новости представителя Министерства транспорта.

В 2025 году глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов писал от имени сенаторов в Минпромторг: "Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства".

Кутепов отметил, что нужно, чтобы "регуляторные/ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля".

По состоянию на начало 2025 года в России зарегистрировано около 3,87 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Всего в российском автопарке их доля составляет примерно 8,2%. Подавляющее большинство таких автомобилей сосредоточено на Дальнем Востоке (1,99 млн) и в Сибири (1,43 млн).