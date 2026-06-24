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Общество Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогают справиться с последствиями смерча в Кушве

Волонтерский центр депутата и главы фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева работают в Кушве, помогая справиться с последствиями смерча. Активисты включились в работу сразу после удара стихии и уже второй день разбирают завалы после обрушения домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду.

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Страшная неожиданная стихия накрыла свердловский город. Много разрушений! Чтобы разобрать завалы, нужны сотни людей. Активисты Волонтерского центра оперативно приехали в город, подключились. Вместе с нами работают волонтеры из разных городов. Вся Свердловская область направляет свою помощь пострадавшим. Свердловчане не только помогают руками — борются с последствиями разрушений, но и собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших. Все вместе обязательно справимся!" — рассказал Алексей Вихарев.

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. К активистам также присоединились волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.

В Волонтерском центре Алексея Вихарева Накануне.RU заявили, что намерены оставаться в Кушве и оказывать поддержку жителям столько времени, сколько будет необходимо для преодоления последствий удара стихии.

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтерский центр Алексея Вихарева помогает справиться с последствиями смерча в Кушве(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Напомним, что на месте бригады энергетиков уже занимаются восстановлением электроснабжения. Проводится ремонт поврежденных зданий, уборка территории от строительного мусора и упавших деревьев. Ведется прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим.

Всего для ликвидации последствий урагана в Кушве задействовано 340 человек и 82 единицы техники (от МЧС – 74 человека и 15 единиц техники).

Теги: Кушва, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, волонтеры, активисты


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