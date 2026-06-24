Волонтеры Алексея Вихарева помогают справиться с последствиями смерча в Кушве

Волонтерский центр депутата и главы фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева работают в Кушве, помогая справиться с последствиями смерча. Активисты включились в работу сразу после удара стихии и уже второй день разбирают завалы после обрушения домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду.





"Страшная неожиданная стихия накрыла свердловский город. Много разрушений! Чтобы разобрать завалы, нужны сотни людей. Активисты Волонтерского центра оперативно приехали в город, подключились. Вместе с нами работают волонтеры из разных городов. Вся Свердловская область направляет свою помощь пострадавшим. Свердловчане не только помогают руками — борются с последствиями разрушений, но и собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших. Все вместе обязательно справимся!" — рассказал Алексей Вихарев.

Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. К активистам также присоединились волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.

В Волонтерском центре Алексея Вихарева Накануне.RU заявили, что намерены оставаться в Кушве и оказывать поддержку жителям столько времени, сколько будет необходимо для преодоления последствий удара стихии.

Напомним, что на месте бригады энергетиков уже занимаются восстановлением электроснабжения. Проводится ремонт поврежденных зданий, уборка территории от строительного мусора и упавших деревьев. Ведется прием заявлений на оказание финансовой помощи пострадавшим.

Всего для ликвидации последствий урагана в Кушве задействовано 340 человек и 82 единицы техники (от МЧС – 74 человека и 15 единиц техники).