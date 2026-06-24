Две трети россиян - за отмену ЕГЭ

Большинство родителей (67%) считают, что ЕГЭ нужно отменить. Такие результаты показал опрос SuperJob.

Люди отмечают, что ЕГЭ не нацелен на проверку знаний, его задача - заучивание и алгоритмизация. Или, как говорят, натаскивание. Поддерживают ЕГЭ только 23%.

Чем старше россияне, тем они критичнее к ЕГЭ. Но даже молодые люди до 35 лет, которые уже сдавали ЕГЭ, в целом против: ЕГЭ поддерживают среди них только 24%, а отрицательно относятся 43%.

Среди недостатков ЕГЭ эксперты называют то, что он не проверяет знание предмета и сильно завышает реальный уровень знаний благодаря шкале перевода первичных баллов в итоговые. Можно не набрать и половины первичных баллов, что всегда считалось "неудовлетворительно", но в итоге получить 60-65 баллов. Это как раз средний результат ЕГЭ по всем предметам, и власти считают его хорошим.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко недавно сообщил, что внутреннее тестирование остаточных знаний по физике у поступивших показало удручающие результаты: до 70% поступивших вообще не имеют представления о физике, но ЕГЭ сдали успешно. При этом вуз входит в число престижных технических вузов страны.