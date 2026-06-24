В Красноярском крае 666 пар зарегистрируют брак 26.06.26

Влюбленные Красноярского края устроили настоящий ажиотаж вокруг регистрации брака 26 июня. В агентстве ЗАГС региона сообщили РГ, что край ждет мощный свадебный бум из-за даты 26.06.26. В этот день решили создать семьи 1332 человека, то есть ровно 666 пар. Сотрудники ведомства называют 26 июня самым популярным днем года, так как получили рекордное количество заявлений от будущих супругов.

Только в Красноярске в эту дату поженятся 184 пары. Чтобы принять всех желающих, сразу несколько отделений ЗАГС в краевом центре решили работать до полуночи. Такой же график введут филиалы в Сосновоборске и Ачинске. Специалисты отмечают, что ради красивых цифр в свидетельстве о браке молодожены готовы регистрировать отношения даже в позднее время.

В этот день сомнительная присказка о том, что хорошее дело браком не назовут, уйдет на второй план. Ее вытеснит само яркое событие и необычное число пар, которое имеет легендарный подтекст. Жители региона верят в магию чисел и надеются, что выбор такой уникальной даты принесет их семьям счастье. Предстоящий день станет самым загруженным для работников органов регистрации за весь текущий год.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предложили ввести налоговый вычет за расходы на свадьбу, направив соответствующий законопроект в правительство. Если инициативу одобрят, супруги смогут один раз в жизни вернуть часть подоходного налога с трат до 400 тысяч рублей на двоих, подтвердив расходы чеками после регистрации в ЗАГСе.