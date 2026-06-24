Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола

Франция подтвердила первый случай заболевания Эболой – инфекцию выявили у врача, вернувшегося из миссии в Демократической Республике Конго, где сейчас в разгаре вспышка лихорадки.

По данным Минздрава Франции, медик сдал положительный тест на вирус Эбола. Пациент изолирован, власти пытаются отследить людей, контактировавших с ним. Также в министерстве заявили, что риск для населения Европы в целом низок.

В ходе текущей вспышки лихорадки Эбола в Конго заразилось уже более тысячи человек, каждый пятый – погиб, сообщает Всемирная организация здравоохранения.