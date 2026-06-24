В Челябинске топ-менеджер Сбербанка получил срок по делу о взятке в 14 миллионов

В Челябинске наказан бывший исполнительный директор местного отделения Сбербанка.

Он наказан за получение взятки в особо крупном размере. Приговор – пять лет колонии строгого режима со штрафом в 28 млн руб. В госбюджет конфискованы 14 млн руб., полученные преступным путём. Приговор в силу не вступил, сообщает объединённая пресс-служба судов Челябинской области.

Ранее Накануне.RU сообщало, что речь в этом деле шла о бывшем исполнительном директоре регионального отделения ПАО "Сбербанк" Романе Лихопуде.