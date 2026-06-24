Авиакомпания "Азимут" просит Минэнерго вмешаться в ситуацию с дефицитом авиакеросина

Авиакомпания "Азимут" обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой добиться экстренного вмешательства Минэнерго России в ситуацию с поставками авиакеросина.

По данным перевозчика, с начала лета закупочные цены на керосин в среднем по стране выросли более чем на 17%, при этом фактические объемы поставок сократились на треть от договорных. В аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%, пишет "Коммерсант-Кавказ".

Перевозчик сообщил, что в первой половине июня ключевой поставщик топлива снизил объемы поставок, объяснив это форс-мажорами на ряде НПЗ. Найти альтернативных поставщиков не получается.

В "Азимуте" отмечают, что ситуация выглядит парадоксально: на глобальном рынке котировки на авиакеросин снижаются уже три месяца, а в России цены растут.