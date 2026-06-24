Mash: В автомагазинах Москвы закончились канистры для бензина

Канистры для бензина закончились в автомагазинах Москвы, пишет Mash. По информации телеграм-канала, тару скупают спекулянты и перепродают в интернете задорого.

Отмечается, что за последние недели цены на канистры выросли на 20–40% в зависимости от объема и материала. Если раньше пятилитровую емкость можно было купить за 300 рублей, то сейчас – за 500 рублей, а 20-литровая стоит уже 4 тысячи.

При этом власти призывали водителей не покупать топливо впрок и не создавать тем самым искусственный дефицит.

Отметим, в отличие от многих других регионов, официальных ограничений на отпуск топлива на АЗС в Москве и Подмосковье не вводилось. Однако в частном порядке некоторые сети ввели лимит на продажу бензина.