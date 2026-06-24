В Оханске введут туристический налог

В Оханске введут туристический налог. Решение приняли депутаты местной думы на сегодняшнем заседании, сообщает Telegram-канал "На местах".

Взимать туристический налог планируется с организаций и физлиц (в т.ч. ИП), которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году он вырастет до 2%, в 2029 году – 3%, в 2030 году – 4%, а с 2031 года станет 5%.



Кроме того, депутаты установили, что турналог не будет применяться при предоставлении услуг физическим лицам в возрасте до 18 лет. По расчетам администрации округа, в 2027 году новый налог принесет в местный бюджет около 900 тыс. рублей.