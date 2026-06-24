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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Laszlo Balogh

СМИ: Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия заблокировала следующий этап переговоров о членстве Украины в ЕС, пишет Politico. Она стала единственной страной, которая заблокировала позицию 26 членов блока, необходимой для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС.
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Сейчас для Украины и Молдавии открылся только первый переговорный кластер "Основы", и Венгрия против открытия всех остальных сразу. Также Будапешт против ускоренного принятия Украины. Ранее новый премьер Петер Мадьяр уже говорил, что Украине нужно двигаться постепенно в соответствии с принципом заслуг, как это происходило с другими странами-кандидатами. То есть после выполнения одних условий переходить к другим, чтобы Киев действовал более ответственно и понимал, что ни один пункт обойти не удастся. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.

Позиция Мадьяра может быть связана с тем, что он обещал непротивление вступлению Украины в ЕС в случае, если та выполнит свои обязательства по предоставлению прав венграм. Такие договоренности, как он сказал, достигнуты, но теперь их нужно закрепить законодательно. Вероятно, Мадьяр дает понять Киеву, что он ожидает конкретных результатов.

Накануне стало известно, что ЕС разделит переговорные процессы по вступлению Молдавии и Украины. Обе страны будут пытаться вступить в ЕС по отдельности.

Теги: Венгрия, ЕС, Украина


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