Первым документы в Избирком для участия в выборах на пост Главы Тувы подал Владислав Ховалыг

Секретарь отделения регионального отделения «Единой России» Владислав Ховалыг сообщил на своих страницах в социальных сетях, что подал документы в Избирательную комиссию Республики Тыва для участия в выборах Главы Тувы.

Напомним, кандидатура Владислава Ховалыга была выдвинута и поддержана по итогам тайного голосования делегатов на 43-й Конференции Тувинского регионального отделения Партии «Единая Россия», которая состоялась 20 июня. Из 92 голосов делегатов региональной конференции в соответствии с количеством выданных бюллетеней все 92 были отданы за кандидатуру действующего Главы и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Владислав Ховалыг выразил слова благодарности соратникам по партии «Единая Россия» за оказанное доверие. При этом он подчеркнул, что поддержка Президента, которую глава государства оказал во время встречи 22 мая 2026 года, и решение однопартийцев – это прежде всего обязательство работать дальше с полной отдачей.

«За последние годы вместе сделали немало: строили школы, детские сады, обновляли дороги, помогали нашим бойцам и их семьям. При этом мы видим все оставшиеся проблемы и слабые места, которые требуют оперативных решений. Наша задача — закрепить то, что уже сделано, и наращивать темпы развития региона», - написал Владислав Ховалыг.

В настоящее время по поручению секретаря регионального отделения «Единой России» проводится работа по формированию пятилетней «дорожной карты» для каждого района и города. «Дорожная карта» разрабатывается на основе наказов жителей. Как отметил Владислав Ховалыг, данный план работ станет основным для исполнения в последующие пять лет.

Владислав Ховалыг подчеркнул, что готов к открытому диалогу и совместной работе с каждым из жителей республики.

Председатель Избиркома РТ Адыгжы Донгак уточнил, что конференции по выдвижению своих кандидатов провели также региональные отделения партий «ЛДПР» и «КПРФ», но документы от их представителей в комиссию еще не поступали. В соответствии с федеральным законом, выдвижение кандидатов политическими объединениями может осуществляться с 18 июня по 8 июля 2026 года.

Владислав Ховалыг стал первым кандидатом на участие в выборах на должность Главы республики, официально подавшим документы.

Постановлением Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва выборы высшего должностного лица Республики Тыва назначены на 20 сентября этого года.