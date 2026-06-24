Изменения климата сделают смерчи в средней полосе России более частыми

Смерчи ежегодно возникают в средней полосе России, однако из-за перемен в климате они могут случаться чаще. Об этом руководитель прогностического центра Александр Шувалов сообщил изданию Lenta.Ru. Синоптик пояснил, что такие вихри появляются регулярно и по несколько раз за год. При этом современные методы прогнозирования не позволяют ученым точно определить место, где именно возникнет воронка. Это природное явление пока не поддается детальному предсказанию.

Шувалов отметил, что метеорологи могут лишь оценить общую вероятность условий, которые приводят к появлению смерча. Для этого эксперты используют специальные коэффициенты и рассчитывают потенциальные риски. Любой смерч власти считают чрезвычайным происшествием.

Специалист добавил, что климатические сдвиги увеличивают шансы на возникновение таких опасных ситуаций. В будущем жители центральных регионов могут сталкиваться с разрушительными воздушными потоками чаще, чем раньше.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на Урале сохраняется высокая угроза возникновения смерчей, особенно в Пермском крае и на границе Свердловской и Тюменской областей. Ученый Андрей Шихов и метеорологи отмечают, что недавний шторм в Кушве стал одним из мощнейших за последние десятилетия: по силе разрушений он достиг третьей категории из пяти возможных.