СК возбудил дело после наезда электросамоката на 2-летнего ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в результате наезда электросамоката.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 23 июня на улице Академика Парина. 19-летний водитель прокатного электросамоката наехал на ребенка, который был на пешеходной дорожке в сопровождении матери. В результате пострадал 2-летний мальчик, с травмами он доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Сейчас проводится расследование.