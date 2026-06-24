Паслер направил 31,3 миллиона рублей на первоначальные выплаты пострадавшим от смерча в Кушве

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил из резервного фонда правительства 31,3 млн рублей на первоначальные выплаты пострадавшим от разрушительного смерча жителям Кушвы. Об этом сообщает департамент информполитики региона. В скором времени средства поступят в бюджет муниципалитета.

Горожане смогут получить три вида выплаты:

Единую материальную помощь в размере 15 тыс. рублей на человека (выделено 3, 885 млн рублей);

75 тыс. рублей на человека при частичной утрате имущества первой необходимости (выделено 11,4 млн рублей);

150 тыс. рублей на человека при полной утрате имущества (выделено 16,05 млн рублей).

Оценка пострадавшего и утраченного жилья продолжается. Жители могут расположиться в пунктах временного размещения граждан. Также, по поручению главы региона прорабатывается механизм перечисления средств на специальные счета. Это защитит людей от мошенников и недобросовестных продавцов при покупке нового жилья.

Напомним, что в Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы. Всего для ликвидации последствий урагана в Кушве задействовано 340 человек и 82 единицы техники (от МЧС – 74 человека и 15 единиц техники). Ранее сообщалось, что пострадавшие от смерча жители Кушвы получат компенсацию.