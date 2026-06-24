В штурмовом полку ВСУ "Скала" десятки смертей мобилизованных

В 425-м штурмовом полку ВСУ "Скала" только за последние полгода было не менее 26 смертей мобилизованных, пишут местные СМИ. Официально смерти списаны на пневмонию, сердечно-сосудистые или другие заболевания.

При этом родственники погибших утверждают, что тех фактически убили, так как избивали до полусмерти, не оказывая медицинской помощи. В полку "Скала" повторили легенду, что смерти были связаны с болезнями, к врачу обращались слишком поздно, смерти произошли в больнице или по дороге в нее и т.п.

При этом накануне уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец снова заявил, что в ТЦК происходит террор, а эти заведения фактически превратились в тюрьмы, из которых нужно "спасать людей". Так, как из Николаевского областного ТЦК, где на днях только благодаря прямому вмешательству омбудсмена удалось освободить шестерых мужчин, которых держали "на подвале" 18 суток, издеваясь над ними. У людей были сломаны ребра, травмы разной степени тяжести, несмотря на законную отсрочку.

"После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК", - признал ранее Лубинец.

Ранее он констатировал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными".